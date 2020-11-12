وقال التنظيم في بيان عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، إن "مقاتليه تمكنوا من إخفاء قنبلة محلية الصنع في المقبرة يوم الأربعاء والتي انفجرت بعد ذلك بعد تجمع عدد من مسؤولي الدول الغربية هناك"؛ وفقا لـ"رويترز".
© Sputnik . Vitalei Ankov
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الحادث "نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين".
ولفتت الوكالة إلى أن "الجهات الأمنية باشرت التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية".
كما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا متكاملا حول مقبرة لغير المسلمين في جدة.
ونقلت القناة عن مراسلها في موقع الحدث أن "الحالة الأمنية مستقرة في محيط مقبرة لغير المسلمين بجدة وبانتظار بيان يوضح تداعيات الحادثة".
ويعتبر الانفجار، الذي وقع خلال مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى، ثاني حادث أمني يقع في جدة في الأسبوعين الماضيين، وأول هجوم بالمتفجرات منذ سنوات لمحاولة ضرب أجانب في المملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر "داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.