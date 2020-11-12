اخبار الخليج

مقتل 74 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

© REUTERS / HANI AMARA

القاهرة – سبوتنيك. أكدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، مصرع 74 مهاجرا على الأقل بعد تحطم قارب كان يحملهم قرابة سواحل مدينة الخُمس الليبية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن "74 شخصًا لقوا مصرعهم بعد تحطم قاربهم اليوم قبالة سواحل مدينة الخُمس في ليبيا".

وتابع البيان أن "القارب كان يحمل 120 شخصًا بينهم نساء وأطفال، وتمكن خفر السواحل وصياديون من إنقاذ 47 شخصًا وانتشال 31 جثة، في حين تستمر عملية البحث عن بقية الجثامين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 74 مهاجرا قبالة السواحل الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا