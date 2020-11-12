مقتل 74 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

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وأوضحت المنظمة في بيان لها أن "74 شخصًا لقوا مصرعهم بعد تحطم قاربهم اليوم قبالة سواحل مدينة الخُمس في ليبيا".
وتابع البيان أن "القارب كان يحمل 120 شخصًا بينهم نساء وأطفال، وتمكن خفر السواحل وصياديون من إنقاذ 47 شخصًا وانتشال 31 جثة، في حين تستمر عملية البحث عن بقية الجثامين".
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