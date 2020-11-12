بعدما هاجمه في حياته... ماذا قال ضاحي خلفان في وفاة القيادي الفلسطيني صائب عريقات

وغرد ضاحي خلفان عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "رحم الله الدكتور صائب عريقات رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين والأبرار وحسن أولئك رفيقا وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع ضاحي خلفان في تغريدة أخرى: "يموت قادة فلسطين شأنهم شأن البشر.. يرحلون عن هذه الدنيا إلا أنه من المؤكد ان قضية فلسطين ستبقى خالدة الى أن يقضي الله امرا كان موعودا".

​يشار إلى أن ضاحي خلفان هاجم صائب عريقات، بعد انتقاد الأخير لاتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في شهر أغسطس/ آب.

وغرد خلفان وقتها عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "مسؤولون في أعمار أخونا محمود عباس وصائب عريقات.. عقليات أكل الدهر عليها وشرب.. ونام كمان".

© Sputnik . Evgeny Biyatov Advertisements

كما نشر ضاحي خلفان صورة قديمة لصائب عريقات وهو يصافح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني.

وتوفي عريقات، في مستسفى هداسا عين كارم الإسرائيلية بالقدس، التي نقل إليها في 18 من الشهر الماضي، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن صائب عريقات أجرى عملية زراعة رئة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل 3 سنوات حيث كان يعاني من مرض التلف الرئوي.

وعريقات هو أحد أبرز القيادات بالسلطة الفلسطينية، وقاد المفاوضات السياسية مع إسرائيل لأكثر من عقدين، خلال رئاسته دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية، وكان مقربا من الزعيم الراحل ياسر عرفات.