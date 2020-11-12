الأردن... رئيس الحكومة يعلن استقالة وزير الداخلية

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن الخصاونة قوله في مؤتمر صحفي: "لا قول بعد قول الملك، نحن دولة قانون ومؤسسات ودستور ولا نرضى بأقل من ذلك، وأجرينا الانتخابات بنجاح، وملتزمون بضوابط الدستور وأجرينا الانتخابات بالوقت المناسب ولا مجال أمامنا للتأجيل، وشاهدنا مخالفات جسيمة عقب الانتخابات أضرت بالمصلحة وسنعالجها".

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وتابع الخصاونة "كل من قام بمخالفات سيلقى عقابه، وأولويتنا ضبط التشريعات فيما يتعلق بالأسلحة والذخائر"، معلنا "عن قبوله استقاله وزير الداخلية توفيق الحلالمة، والتي اعتبرها جاءت انطلاقا من مسؤوليته الأخلاقية".

وكان ملك الأردن، عبدالله الثاني، قد صرح بأن القانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد، كما استنكر المظاهر المؤسفة التي تسبب بها البعض بعد العملية الانتخابية، واصفا إياها بـ"خرق واضح للقانون".

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جاءت تصريحات عبد الله الثاني في تغريدة له على "تويتر" اليوم الخميس، أضاف فيها أن "المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعدٍ على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي. نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد".

يذكر أن محافظة الرمثا الأردنية شهدت، اليوم الخميس، أحداث شغب أمام مبنى المتصرفية، وتوجهت قوة أمنية خاصة إلى الموقع للتعامل مع المحتجين الذين بلغ عددهم نحو 50 شخصا، وفقا لوكالة "عمون" الإخبارية الأردنية.

وقام المحتجون بإضرام النار بالإطارات وإغلاق الطرق بالحجارة، حسبما كشف مصدر أمني للوكالة الإخبارية.