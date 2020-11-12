مشهد مؤلم... مصري يجبر والدته على الزحف

وأظهر الفيديو الابن المقيم في قرية بمحافظة الشرقية شمال القاهرة، وهو يطرد والدته من منزله، وإجبارها رغم عجزها عن الحركة على الزحف على درج منزله.

وفي الفيديو يظهر الابن وزوجته يتنمران ويسخران من الأم بطريقة مهينة.

وسبب الفيديو سخطا واسعا، وسط مطالبات بسرعة إلقاء القبض على الابن ومناشدة المنظمات الخيرية والإنسانية بإيواء السيدة ورعايتها.

​وعقب فحص الفيديو، اتضح أن الحادثة وقعت في قرية كفر أبو نجم التابعة لمدينة أبو حماد، وأن السيدة المسنة تدعى فكرية مصطفى البهواشي ونجلها يدعى سعيد.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الابن فجر اليوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

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لكن الأم قالت باكية إن ابنها قام بتصوير الفيديو على سبيل المزاح منذ 8 أشهر، ونظرا لخلافات بينه وبين شقيقته وتدعى منى قامت الأخيرة بنشر الفيديو انتقاماً منه مطالبة بالإفراج عنه.

وذكرت الأم أنها تقيم مع نجلها منذ وفاة والده، وأنه ساعدها في تأدية العمرة وفريضة الحج أكثر من مرة.

من جهته قال محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، إنه فور علمه بتداول الفيديو، قام بتشكيل لجنة لفحصه.

وأوضح أن الواقعة صحيحة وأن الأجهزة الأمنية قامت بالقبض على الشاب ويجري حالياً استجوابه.