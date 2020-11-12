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وتابع البيان، أن "الاجتماع تناول تبادل وجهات النظر بشأن الأحداث الجارية في إقليم تيغراي بإثيوبيا، وكيفية إيجاد تسوية لهذه الأحداث".
وأضاف أن "المبعوث البريطاني أعلن استعداد بلاده لدعم الحكومة الانتقالية ومواصلة العمل معها من أجل تحقيق التحول الديمقراطي في البلاد، مشيرا إلى العديد من التحديات التي تواجه الحكومة والشعب السوداني خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب السودان لتجاوز هذه التحديات".
وفي السياق نفسه، شن الجيش الإثيوبي هجمات في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا في الرابع من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، بأمر من رئيس الوزراء آبي أحمد، عقب قيام قوات تابعة لجبهة تحرير تيغراي بشن هجوم على معسكر القيادة الشمالية الواقعة بمدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي.
وكانت جبهة تحرير تيغراي أحد مكونات الائتلاف الحاكم، الذي كان قائما قبل وصول آبي أحمد إلى السلطة في 2018، ولاحقا عبرت الجبهة عن مواقف منتقدة للحكومة الحالية.
وعارضت الإدارة في تيغراي، تأجيل الانتخابات العامة التي كانت مقررة في أغسطس/آب الماضي. وفي سبتمبر/أيلول، نظمت انتخابات على الرغم من رفض السلطات الاتحادية لها.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يناقش مع المبعوث البريطاني الأوضاع في إقليم تيغراي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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