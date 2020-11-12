روسيا: احتلال بعض المناطق السورية وثرواتها يعيق عودة اللاجئين

دمشق - سبوتنيك. وقال لافرنتييف، في ختام مؤتمر عودة المهجرين السوريين المنعقد بدمشق، "حل مشكلة اللاجئين السوريين سيعطي دفعا للحياة الإنسانية في سوريا"، مضيفا أنه "يجب مواجهة العقوبات المفروضة على سوريا".
© Sputnik . Mohammad Damour
ولفت لافرنتييف إلى أن "المشاركات الدولية نؤكد على قيمة هذه الفعالية وعملنا يؤكد أهمية العودة السريعة للاجئين ودمجهم بالحياة".
وفي كلمته، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن "الدول الغربية حاربت هذا المؤتمر"، مشيرا أن "الدولة السورية قدمت ضمانات لعودة اللاجئين وأعادت البنى التحتية إلى مناطق عاد إليها لاجئون".
بدوره نفى معاون وزير الخارجية السورية، أيمن سوسان، توافر بيانات دقيقة حول أعداد اللاجئين السوريين خارج البلاد، مؤكدا أن الدول المستضيفة ترفض تزويد سوريا بمثل تلك البيانات لاستثمارها في تحقيق أهداف سياسية ومنافع اقتصادية.
وقال سوسان في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس أن:
"لدى الحكومة السورية بيانات تقريبية عن أعداد اللاجئين السوريين، إلا أنه لا يوجد بيانات واقعية".
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