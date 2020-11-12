شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك خالد تعلن مواعيد القبول في برامج الدراسات العليا «غير المدفوعة الرسوم» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس :
أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد مواعيد التسجيل والقبول في برامج الدراسات العليا “غير المدفوعة الرسوم” لمرحلتي “الماجستير – الدكتوراه” , للعام الجامعي القادم 1443هـ .
وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أنه سيكون التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة علىالرابط، اعتباراً من يوم الأحد 21 ربيع الآخر القادم إلى يوم السبت 11 جمادى الأولى .
ونوه على جميع الراغبين والراغبات في التقدم لبرامج الدراسات العليا إلى الاطلاع على جميع المعلومات والشروط من خلالالرابط.
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