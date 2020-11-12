إلغاء نقل مصابي تحطم مروحية بسيناء إلى إسرائيل

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "I24" الرسمية، وصحيفة "يديعوت أحرونوت".
وفي وقت سابق أفادت تقارير عبرية أن وحدة الإنقاذ 669 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تقوم بإجلاء 5 مفتشين من القوة متعدد الجنسيات التابعة للأمم المتحدة بعد تحطم مروحيتهم بسيناء إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل.
إلا أن القناة والصحيفة أكدتا أنه "تم إلغاء إجلاء مفتشي القوة متعددة الجنسيات الخمسة التابعين للأمم المتحدة إلى مستشفى سوروكا بعد إعلان وفاة عدد منهم في مكان الحادث، وإصابة الآخرين بجروح طفيفة".
وأفادت سكاي نيوز عربية بمقتل 7 جنود من جنسيات مختلفة كانوا على متن الطائرة بينهم 5 أمريكيين، وفرنسي وتشيكي.
فيما لم يصدر بيان رسمي حتى اللحظة لتوضيح ملابسات الحادث.
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