الأردن... الأمن يتعامل مع أحداث شغب في الرمثا

وتوجهت قوة أمنية خاصة إلى الموقع للتعامل مع المحتجين الذين بلغ عددهم نحو 50 شخصا، وفقا لوكالة "عمون" الإخبارية الأردنية.

© AFP 2020 / Khalil Mazraawi

وقام المحتجون بإضرام النار بالإطارات وإغلاق الطرق بالحجارة، حسبما كشف مصدر أمني للوكالة الإخبارية.

وأمس الأربعاء، أمر وزير الداخلية الأردني، توفيق الحلالمة، بتفعيل أمر الدفاع رقم 20 القاضي بمنع التجمعات في المناسبات واستخدام إجراءات وأدوات الوقاية والسلامة العامة.

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وأوضح وزير الداخلية أن هذا الإجراء جاء بسبب تطورات الوضع الوبائي وازدياد أعداد الإصابات وعدم التزام بعض المواطنين بأوامر الدفاع، ما يتسبب بنتائج سلبية على صحة المواطن وسلامته وللحيلولة دون انتقال عدوى كورونا.

كما طلب الحلالمة من الحكام الإداريين "إيلاء هذا الأمر جل العناية والاهتمام بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضمن الاختصاص".

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية، قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء، إغلاق صناديق الاقتراع أمام الناخبين الأردنيين الذين توجهوا لانتخاب المجلس النيابي التاسع عشر، وقد بلغت نسبة التصويت 29.88%.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، خلال مؤتمر صحافي، إنه "لأول مرة نسبة تصويت الإناث في التصويت تنخفض عن الذكور".