مدير "سوناطراك" الجزائري يطالب العاملين بـ"مستوى عال من اليقظة"

ونقلت بوابة إفريقيا الإخبارية عن حكار، رسالته لعاملات وعمال مجمع "سوناطراك" حول الوقاية من فيروس كورونا، وأورد فيها: "إنني أحثكم جميعا وبكل صرامة على الحفاظ على مستوى عال من اليقظة".

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وأضاف المدير العام للمجمع: "صار الامتثال دائما وأبدا للحواجز الوقائية، أمرا حتميا اليوم وسأتخذ إذا لزم الأمر إجراءات أكثر صرامة كما منصوص عليه في القانون الداخلي للمؤسسة".

واختتم حكار "يأتي هذا، لوضع حد لهذه السلوكيات غير المنضبطة وغير الواعية التي تعرضنا جميعا لخطر الإصابة، مع النتائج الوخيمة التي لا تحمد عقباها".

في سياق آخر، توصلت شركة النفط الجزائرية "سوناطراك"، الشهر الماضي، إلى حل للخلاف الذي جمعها بشركة "ناتورجي" الإسبانية حول أسعار الغاز، بعد أن اقترب الطرفان من إجراءات التحكيم الدولية.

ووقع توفيق حكار المدير العام لمؤسسة "سوناطراك"، رفقة نضيره فرانسيسكو راينز، المدير العام لشركة "ناتورجي" الإسبانية على "ملاحق تعديلات على عقود بيع الغاز بين الشركتين"، وهذا على هامش زيارة رئيس الحكومة الإسبانية للجزائر، حسب بيان لسوناطراك.