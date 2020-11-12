وقال سوسان في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس أن:
"لدى الحكومة السورية بيانات تقريبية عن أعداد اللاجئين السوريين، إلا أنه لا يوجد بيانات واقعية".
© Sputnik . Mohammad Damour
معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين في دمشق، سوريا 12 نوفمبر 2020
وأوضح سوسان "أن عدم توافر بيانات دقيقة للاجئين يعود إلى سببين رئيسيين، الأول يتعلق بوجود بعض الأماكن التي لا زالت خارج سيطرة الحكومة السورية والتي يصعب استنباط الوقائع السكانية الدقيقة فيها، أما السبب الآخر فهو رفض الدول المستضيفة، تزويدنا ببيانات دقيقة عن أعداد اللاجئين السوريين على أراضيها".
© Sputnik . Mohammad Damour
معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين في دمشق، سوريا 12 نوفمبر 2020
وحول رفض الدول تزويد دمشق ببيانات رسمية حول أعداد اللاجئين على أراضيها، كشف معاون وزير الخارجية السورية عن أن هناك منفعتين أساسيتين تتطلع إليهما تلك الدول من وراء هذا الرفض، موضحا أن التضخيم المعروف في أعداد اللاجئين تتطلع بعض الدول من خلاله إلى تحقيق استثمار سياسي لقضية اللاجئين، فيما تحصد دول أخرى عبره منافع اقتصادية مجزية على حساب هذه القضية الإنسانية والوطنية السورية".
كانت هذه تفاصيل خبر معاون وزير الخارجية السورية: الدول المضيفة ترفض تزويدنا بأعداد اللاجئين لديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.