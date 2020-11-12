روسيا: دخول ليبيا إلى سوق النفط قد يؤثر على الأسعار العالمية

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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في حوار مع وسائل إعلام روسية وأجنبية: "فيما يتعلق بالنفط، فقد دعونا في أيلول/ سبتمبر الأطراف الليبية إلى موسكو لمساعدتهم للتوصل إلى اتفاق لاستئناف مبيعات النفط، وتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق".

وأضاف "غير أنه لا يزال هناك حاجة لضبط التفاصيل القانونية والممتلكات مع استئناف هذه الصادرات".

وتابع "أما بالنسبة لتأثير هذه العملية على أسواق النفط العالمية وعلى أسعار موارد الطاقة، فمن المؤكد أن لها تأثير حتى الآن. الاتجاه التصاعدي في سوق النفط".

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ووفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر: "فيما يتعلق بالإنتاج في منظمة "أوبك"، فإن ليبيا التي تحررت من التزاماتها بخفض إنتاج النفط، تصدرت النمو على أساس شهري. في تشرين الأول/ أكتوبر، ارتفع إجمالي إنتاج النفط بمقدار 200 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 24.25 مليون برميل يومياً، وانخفض بمقدار 5.2 مليون برميل في اليوم من حيث القيمة السنوية".