7 قتلى بتحطم مروحية تحمل جنودا أمريكيين في سيناء بمصر

وأفادت "فرانس بريس"، نقلا عن مصادر إسرائيلية، بوقوع 7 قتلى من بينهم جنود أمريكيين يعملون في قوات حفظ السلام، جراء سقوط مروحية عسكرية تابعة للأمم المتحدة جنوبي سيناء جراء عطل فني.

ونقل موقع "إسرائيل تايمز"، عن مصدر إسرائيلي أشار فيه إلى "تحطم طائرة هليكوبتر في صحراء سيناء المصرية تشارك في قوة المراقبة متعددة الجنسيات أسفر عن مقتل سبعة أشخاص منهم خمسة أمريكيين وفرنسي وتشيكي".

وبحسب المصدر كان من بين القتلى مراقبين تابعين للقوة متعددة الجنسيات التي تقوم بتنفيذ مهمات دورية في المنطقة.

وأسست "قوة المراقبة متعددة الجنسيات" بعد عام 1979 على خلفية توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل.

ووقعت كل من مصر وإسرائيل وأمريكا بتاريخ الثالث من أغسطس/ آب 1981، على بروتوكول إنشاء تلك القوة، بعد مفاوضات ثلاثية تمخض عنها البروتوكول مع ملحق مرفق به، الذي نُص فيه على أنه مُكمل للبروتوكول نفسه.