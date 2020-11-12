“الصحة”: تسجيل 311 حالة إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، تسجيل 311 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 352160 حالة . وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 412 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 339114 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5605 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7441 والحالات الحرجة 798 حالة.

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