شكرا لقرائتكم خبر عن ناصحاً بارتداء الملابس الشتوية.. «الحربي» يتوقع أجواءً باردة بهذه المناطق بدءاً من مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المهتم بالأحوال الجوية عبدالله الحربي، انخفاضاً في درجات الحرارة على عدة مناطق بالمملكة بدءًا من مساء اليوم الخميس.

وقال الحربي، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن مناطق الشمال عامةً «تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية»، وأجزاء من الوسطى «القصيم وشمال شرقها وشرق المدينة المنورة» ستعمُّها الأجواء الباردة من مساء اليوم الخميس.

وأوصى الحربي أهالي تلك المناطق، بارتداء الملابس الشتوية لتجنب البرودة الشديدة.