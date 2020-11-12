شكرا لقرائتكم خبر عن سفارات أمريكا وبريطانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا يدينون الاعتداء الفاشل بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

أدانت كل من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتّحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، بشدّة، الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع أمس في محافظة جدة .

وأكدت السفارات في بيان لها، أن أي هجوم يستهدف الأبرياء، يعد هجوماً مخزياً وليس له أي مبرر، معربةً عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أعربت سفارات تلك الدول عن دعمها للجهات الأمنية في المملكة في تحقيقاتها بهذا الهجوم وملاحقة مرتكبيه ومحاكمتهم.