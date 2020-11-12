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منظمة الصحة العالمية تحدد شرطا لانتهاء جائحة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

منظمة الصحة العالمية تحدد شرطا لانتهاء جائحة كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت كبيرة  العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، أن وباء "كوفيد - 19" قد ينتهي حين يتم تطعيم حوالي 70٪ من سكان العالم ضد الفيروس.

 

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وشددت سواميناثان على ضرورة أن يكون اللقاح آمنا وفعالا، وأن يلبي كافة معايير منظمة الصحة العالمية  الضرورية في مثل هذه المجالات.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق عن رقم قياسي جديد لعدد الإصابات بفيروس كورونا المكتشفة في العالم. وتجاوز عدد الحالات الجديدة لهذا الأسبوع 3.6 مليون حالة.

 

ورُصد أن هذا الرقم الاسبوعي هو الأعلى منذ بداية الوباء، كما تم تسجيل أكبر نسبة من حالات الإصابة الجديدة في المنطقة الأوروبية.

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