رغم صعودها عالميا... تراجع أسعار الذهب في مصر

انخفضت أسعار الذهب في مصر، بقيمة جنيهين فقط لجميع الأعيرة، قياسا على سعر الإغلاق أمس، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

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وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 815 جنيها للجرام، مع توقعات بتغير الأسعار خلال الساعات القادمة.

وسجل عيار 18 سجل 698.25 جنيه، وعيار 21 سجل 815 جنيها، وعيار 24 سجل 931.5 جنيه، فيما وصل سعر الجنيه الذهب لـ6520 جنيها، وأونصة الذهب 1870 دولار.

وبحلول الساعة 0549 بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1868.81 دولار للأوقية (الأونصة) فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1866.30 دولار للأوقية، وفقا لـ "رويترز".

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وانخفض الذهب 4.2 في المئة هذا الأسبوع بعد أنباء مشجعة، يوم الاثنين الماضي، بشأن تجارب المرحلة الأخيرة للقاح ابتكرته شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية وشريكتها الألمانية "بيونتك".

وقالت مارغريت يانغ المحللة لدى "ديلي فيكس" التي تغطي العملة والسلع الأولية وتداولات المؤشرات: "المتعاملون في الذهب يحاولون إحداث توازن بين الأنباء الإيجابية للقاح وارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم".

وأضافت أنه على الرغم من أن اللقاح ربما يؤثر في الاتجاهات المتوسطة إلى الطويلة الأمد لأسعار الذهب، فإن التحفيز النقدي والمالي مطلوب في الأجل القصير لحماية الاقتصاد العالمي.

وألمحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد، أمس الأربعاء، مع تصاعد الجائحة في أوروبا، فيما من المتوقع ارتفاع الحالات بشكل كبير مع بداية الشتاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 في المئة إلى 24.18 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 في المئة إلى 866.64 دولار للأوقية فيما قفز البلاديوم 1.7 في المئة إلى 2353.38 دولار للأوقية.