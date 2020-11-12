وأدانت السفارة في بيان نقلته قناة "العربية"، حادث إطلاق النار على مبناها، واصفة إياه بـ"العملية الجبانة".
وأكدت السفارة على أن حادث إطلاق النار، الذي وقع فجر اليوم الخميس، لم يسفر عن أي إصابات، داعية المواطنين السعوديين في هولندا إلى رفع مستوى الحذر.
وفي السياق ذاته، أعربت السفارة عن تقديرها لسرعة تجاوب السلطات الهولندية للتعامل مع الحادث.
ويظهر في المقطع المصور آثار إطلاق الرصاص على زجاج إحدى نوافذ مبنى السفارة، فيما أحاطت قوات الأمن بالمبنى لاتخاذ الإجراءات الأمنية.
وأعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، وقوع إطلاق نار صباح اليوم على مبنى السفارة السعودية في هولندا، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة في لاهاي، ستيفن فان سانتن، لوكالة "سبوتنيك": "في صباح اليوم وقع إطلاق رصاص على مبنى السفارة السعودية، ليس هناك إصابات، وحاليا نحن نحقق في الحادث ونبحث عن شهود عيان، ولا يوجد مشتبه بهم في الوقت الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية في لاهاي تحث مواطنيها في هولندا على رفع مستوى الحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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