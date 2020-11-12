روسيا تأمل في نجاح التسوية الليبية وتنفيذ نتائجها

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واتفق المشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس على خارطة طريق لتوحيد السلطات العامة في البلاد.
وحضر المنتدى، الذي يقام تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا 75 مندوبا من مختلف قطاعات المجتمع الليبي. وتعقد المحادثات التي انطلقت الاثنين الماضي، في منتجع "قمرت"، في إحدى ضواحي العاصمة التونسية. من المقرر أن يختتم المنتدى بحلول 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
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