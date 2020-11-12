لبحث "المبادرة الفرنسية"...عون يلتقي مستشار ماكرون

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام "إن إن إيه"، ظهر اليوم الخميس، بأن اللقاء تم في حضور سفيرة فرنسا في بيروت، آن غريو، وتناول الاجتماع العلاقات اللبنانية الفرنسية، والمبادرة الفرنسية والملف الحكومي.

ووصل مساء أمس الأربعاء إلى بيروت، الموفد الفرنسي باتريك دوريل، في مسعى لإعادة تحريك المبادرة الفرنسية، بعد تفاقم حال الانسداد السياسي ودخول الاستحقاق الحكومي اللبناني مرحلة الجمود، في ظل انعدام تحقيق أي تطور إيجابي.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السابق، رائد خوري، قد قال في وقت سابق، إن مطالب صندوق النقد الدولي والمبادرة الفرنسية تتعلق بالتدقيق المحاسبي لمصرف لبنان لمعرفة حجم الخسائر، وليس التدقيق الجنائي.