© Sputnik
ووصل مساء أمس الأربعاء إلى بيروت، الموفد الفرنسي باتريك دوريل، في مسعى لإعادة تحريك المبادرة الفرنسية، بعد تفاقم حال الانسداد السياسي ودخول الاستحقاق الحكومي اللبناني مرحلة الجمود، في ظل انعدام تحقيق أي تطور إيجابي.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السابق، رائد خوري، قد قال في وقت سابق، إن مطالب صندوق النقد الدولي والمبادرة الفرنسية تتعلق بالتدقيق المحاسبي لمصرف لبنان لمعرفة حجم الخسائر، وليس التدقيق الجنائي.
كانت هذه تفاصيل خبر لبحث "المبادرة الفرنسية"...عون يلتقي مستشار ماكرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.