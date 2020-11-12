الكاظمي يعزي ولي عهد البحرين بوفاة الأمير خليفة بن سلمان

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الكاظمي أعرب خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته لولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء في وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان.

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وأضافت أن الكاظمي "دعا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه الصبر والسلوان".

ومن جانبه عبر ولي العهد البحريني عن بالغ شكره وتقديره للسيد الكاظمي على صادق العزاء والمواساة في الفقيد.

وكان الديوان الملكي البحريني قد أعلن، صباح أمس الأربعاء، عن وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

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وأصدر الديوان الملكي بيانا بشأن هذا الحدث جاء فيه: "بأمر من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ينعي الديوان الملكي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف البيان: "وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه رحمه الله إلى أرض الوطن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب".

وتابع البيان: "وقد أمر صاحب الجلالة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس".