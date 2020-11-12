أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يقدم التعازي في وفاة رئيس وزراء البحرين في القنصلية العامة في محافظة جدة

قام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم 12 نوفمبر 2020، بزيارة إلى القنصلية العامة لمملكة البحرين في محافظة جدة، وقدم التعازي في وفاة المغفور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين، سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يدخله فسيح جناته.

وأعرب الأمين العام عن تمنياته باستمرار التقدم والازدهار لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

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