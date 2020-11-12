شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 3 مفقودين قرب «أم رجوم» بالمجمعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن العثور على مفقودين قرب قرية أم رجوم التابعة لمحافظة المجمعة . وكان الفريق قد استقبل خلال الساعات الماضية بلاغاً عن 3 مفقودين بالقرب من القرية . واستطاع اثنين منهم الوصول إلى راعي وحالتهم حرجة، في حين استطاع الثالث تحرير المركبة والخروج بها إلى أم رجوم، وقد توجه بعض أعضاء الفريق لمكان الراعي لإسعاف البقية والتأكد من سلامتهم.

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