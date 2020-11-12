شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجته كارثية.. «المسند» يكشف عن خطأ يرتكبه قائدي المركبات عند تساقط حبات البَرَد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

دعا أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، قائدي المركبات إلى ضرورة التوقف عند سقوط حبات البرد من السحب بسرعة عالية، مبينا أنها تحطم المركبة.

وقال المسند: “عندما تسقط حبات البرد من السحب وبسرعة قد تصل لنحو 160كم في الساعة، فيجدر بقائد ‎السيارة أن يقف؛حتى لا يضيف قوة اندفاع السيارة إلى قوة سقوط حبات البرد فتكون النتيجة كارثية على السيارة”.

ونصح المسند قائلاً : ” إذا أنت من مطاردي السحب، وتخشى من تأثير حبات البرد على سيارتك ، فأقول: إن نسبة احتمالية سقوط البرد على سيارتك ترتفع مقارنة بغيرك، والخطورة أيضاً ترتفع، وعليه أقترح عليك أن تحمل معك (رول لباد خفيف السمك) في سيارتك، ويغطيها من الصدام إلى الصدام، وهو سهل الحمل وخفيف.”