شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» توضح حقوق المشترك في حاله عجزه عن العمل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حقوق المشترك عند عجزه عن العمل.
وأبانت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن المشترك يستحق في حالة عجزه عن العمل معاش العجز حال ثبوت ذلك.
وكانت “التأمينات” قد أوضحت أن التزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات في الوقت المحدد يساهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنبه الوقوع في غرامات التأخير .
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