الأرصاد السعودية: هذه المناطق الـ7 تشهد أمطارا رعدية

وقالت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم "الخميس"، الذي نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تسبق برياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المملكة.
وبحسب التقرير الذي نشرته جريدة "عكاظ" السعودية، فإن المناطق هي: الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية ( الشمالية منها)، جازان، عسير، والباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15-42 كم/ساعة.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع الموج سيكون من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر متوسط الموج.
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