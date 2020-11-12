المرور السعودي يقر غرامة تصل لـ6 آلاف ريال

وطبقا لجريدة "عكاظ" السعودية فقد حذرت الإدارة العامة للمرور، من العبث باللوحات المخصصة للمركبات سواء بطمسها أو تغيير معالمها أو سير المركبة بلا لوحة خلفية أو دون لوحات.

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وشدد "المرور السعودي" على أن أي مما سبق يعد مخالفة توجب الغرامة على مرتكبها.

وتفاعل المرور السعودي مع استفسار مغرد تساءل عن قيمة الغرامة المالية لمخالفة تركيب "عاكس" للوحة تفادياً لتصوير جهاز الرصد الآلي "ساهر"، ليأتيه الرد من المرور مرفق به جدول المخالفات (رقم6) الذي يتضمن 14 مخالفة موجبة لغرامة تراوح بين 3 آلاف و6 آلاف في حدها الأعلى، منها: طمس لوحات المركبة، وسير المركبة بلا لوحة خلفية أو بلا لوحات.

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وأكد المرور أنه إضافة إلى الغرامة المالية، فيتم في المخالفتين المذكورتين حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

وفي السياق نفسه أعلن المرور السعودي أنه اعتبارًا من اليوم، الخميس، سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق"، وذلك كمرحلة أولى في كل من الرياض، والدمام، وجدة.

وحذر المرور من عدم الالتزام بتلك المسارات، مؤكدا أن غير الملتزمين سيتم تحرير مخالفات لهم تصل إلى 500 ريال.