القبض على إرهابي من "داعش" شمالي العراق... صور

ونشر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، على صفحته الرسمية في "تويتر" صورا توثق إلقاء القبض، قائلا: "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تلقي القبض على أحد الإرهابيين المنتمين لعصابات "داعش" الإرهابية" شرقي مدينة الموصل، بعد التوصل إليه جراء معلومات أدلى بها المواطنون لاستخبارات جهاز مكافحة الإرهاب".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.