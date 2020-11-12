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وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه عثر على الجندي ساجي بن ديفيد ميتا (دون روح)- بحسب وصفها ـ وأن عمليات البحث المضنية بين قوات الشرطة والجيش أسفرت عن معرفة مكان جثته، والتي اختفت منذ يومين.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد أوضحت، غير مرة، منذ ساعات الصباح الباكر، أن أعمال البحث لا تزال جارية عن جندي إسرائيلي اختفت آثاره منذ يومين، رغم رؤيته للمرة الأخيرة في قاعدة عسكرية قريبة من مدينة القدس المحتلة.
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا، أوضح من خلاله أنه يجري عمليات بحث واسعة حاليا للعثور على الجندي المفقود، ولم يذكر أي تفاصيل أو معلومات عن الخلفية التي أدت إلى اختفائه.
وقال الجيش الاسرائيلي في بيانه إنه أقيم في الساعات الأخيرة طاقم مشترك من محققين في الشرطة العسكرية، ممثلين عن الوحدة الخاصة للعثور على المفقودين، جنود إسرائيليين وعناصر شرطة، وذلك للمشاركة في عمليات البحث عن الجندي المفقود.
وكانت التحقيقات الأولية كشفت أن الجندي خرج، الثلاثاء الماضي، من قاعدة "عنتوت" العسكرية القريبة من القدس، وبعدها اختفت آثاره.
كانت هذه تفاصيل خبر مفقود منذ يومين... الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في العثور على جندي ميتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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