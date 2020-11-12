حوار أمير سعودي مع مصابي اعتداء جدة يثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية باشرت، صباح الأربعاء، حادثة "اعتداء جبان" أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، وأشارت إلى أن الحادث "نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين".

ونشرت إمارة مكة مقطعا مصورا للأمير مشعل وهو يزور مصابي الحادث أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى، وأجرى الأمير حوارا باللغة الإنجليزية مع المصاب اليوناني ولاقى تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

​وفي المقطع المتداول، يقول الأمير للمصاب: "أنا جارك"، موجها الأطباء بالاهتمام به إذا احتاج أي شيء.

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وزار الأمير رجل الأمن الذي أصيب في الحادث، وقوله: "اللي يأمر به الحين احنا خدامهم".

وكانت إمارة مكة قد أعلنت أن الانفجار الذي وقع في مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، خلال إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، الأربعاء، أسفر عن إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي.

وقال المتحدث الإعلامي لإمارة مكة، إن "الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم التحقيق في حادثة اعتداء جبان أثناء حضور عدد من القناصل لمناسبة في جدة نتج عنها إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين"، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية