اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الكويتي بسبب كورونا

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وأفادت صحيفة "الأنباء"، صباح اليوم الخميس، أن الاجتماع يأتي للنظر في التوصيات المرفوعة من لجنة طوارئ كورونا ، التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح.

ونقلت الصحيفة على لسان مصادر مطلعة أن لجنة طوارئ كورونا جهزت بعض التوصيات بعد اجتماعات تنسيقية متواصلة مع اللجنة الصحية التي يرأسها وزير الصحة، باسل الصباح.

وتوقعت المصادر أن يطلع المجلس على استعدادات ومطالب ومقترحات وزارة الصحة حول إجراءات تطبيق لقاح كورونا في حال وصوله إلى البلاد، والضوابط الصحية في لجان الاقتراع لانتخابات مجلس أمة 2020، واستكمال التنسيق مع الوزراء فيما يتعلق بمدى الحاجة الى زيادة لجان الاقتراع لتلافي الانتظار والازدحام خصوصا لكبار السن.

ومن بين تلك الأمور التي ستطرح للنقاش أيضا، المطالب المتكررة بفتح الأجواء مع الدول المحظورة وتشغيل المطار 24 ساعة، وحجر القادمين إلى البلاد محليا لتحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل الفنادق والضوابط والاحترازات التي تهيئ الانتقال إلى المرحلة الخامسة من خطة العودة للحياة الطبيعية.