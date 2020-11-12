السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 409 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".
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ويتعلق الاتفاق بتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 3 يونيو/ حزيران 2020.
كما نشرت الجريدة قرار الرئيس السيسي، رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويشمل الاتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، والموقع في القاهرة بتاريخ 10 يونيو/ حزيران 2020.
ونشرت الجريدة الرسمية القرارين الجديدين في عددها الصادر صباح اليوم الخميس.
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