شركات روسية تحصل على ترخيص لتصدير الألبان والأسماك إلى مصر

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان له بهذا الشأن: "روس سيلخوزنادزور" تلقت خطابا بشأن منح تراخيص لعدد من الشركات الروسية لتصدير منتجاتها من الألبان والأسماك إلى مصر على أساس ضمانات "روس سيلخوزنادزور"، وذلك من إدارة الحجر البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية".

وأضاف البيان أنه تم منح التراخيص لثمانية من منتجي الأسماك والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى شركتي ألبان".

ويواصل العمل على إكمال الموافقة على الشهادات المطلوبة لتصدير السلع المشار إليها والخاضعة للرقابة إلى مصر".