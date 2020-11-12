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وأضاف البيان أنه تم منح التراخيص لثمانية من منتجي الأسماك والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى شركتي ألبان".
ويواصل العمل على إكمال الموافقة على الشهادات المطلوبة لتصدير السلع المشار إليها والخاضعة للرقابة إلى مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر شركات روسية تحصل على ترخيص لتصدير الألبان والأسماك إلى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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