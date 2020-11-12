وزير الصحة العماني: نقل الأطفال لفيروس كورونا يؤدي لنتائج كارثية

أفاد الموقع الإلكتروني "الشبيبة"، صباح اليوم الخميس، بأن السعيدي قد أشار إلى أن الأطفال هم الأقل حدة في الإصابات بفيروس كورونا، ولكن مجرد نقلهم للفيروس قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

جاءت تصريحات السعيدي خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأضاف وزير الصحة العماني أن "انخفاض أعداد المصابين لا يعني أننا تجاوزنا الوباء، ويجب الاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية".

وأشار السعيدي إلى أن سلطنة عمان سجلت أمس الأربعاء 256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 119442 حالة في السلطنة، وبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض 110050 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في السلطنة إلى 1326 حالة منذ بداية الفيروس.