رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا مشتركا

ذكر ذلك الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن الاجتماع تم عقده عبر تقنية "الاتصال المرئي" ويمثل اجتماع الدورة السابعة عشرة للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان.
وألقى رئيس الاجتماع الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كلمة أشاد فيها بحرص الدول الأعضاء ودعمها الكبير لتعزيز مسيرة التعاون والمضي بالتكامل العسكري الخليجي المشترك بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون رغم التحديات والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية إن "اجتماع اللجنة العسكرية العليا اليوم، يأتي لإقرار بعض القرارات ورفع التوصيات التي تساهم في دفع مسيرة التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
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