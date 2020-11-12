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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
حذرت وزارة الصحة من بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية .
ونشرت صحة حفر الباطن إنفوجرافيك وزارة الصحة بشأن بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية ، ودعت إلى الاتصال بالرقم المجاني 937 في حال اكتشاف ذلك في أي صيدلية .
وأوضحت الصحة أن عقوبة ذلك سجن لمدة تصل إلى 6 شهور ، وإلغاء الترخيص، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلي 100 ألف ريال.
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