شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

حذرت وزارة الصحة من بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية .

ونشرت صحة حفر الباطن إنفوجرافيك وزارة الصحة بشأن بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية ، ودعت إلى الاتصال بالرقم المجاني 937 في حال اكتشاف ذلك في أي صيدلية .

وأوضحت الصحة أن عقوبة ذلك سجن لمدة تصل إلى 6 شهور ، وإلغاء الترخيص، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلي 100 ألف ريال.