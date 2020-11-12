شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات»: 4 طرق لسداد الاشتراكات والغرامات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أكدت التأمينات الاجتماعية ، أن التزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات في الوقت المحدد يساهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنبه الوقوع في غرامات التأخير . كما أوضحت التأمينات طرق وقنوات سداد الاشتراكات والغرامات للمؤسسة كالتالي : – أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي – الهاتف المصرفي – الإنترنت المصرفي – فروع البنوك

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