الأمن العام السعودي يحذر من "مكالمات مبهمة" توقعك في "الفخ"

وقال الأمن العام في تغريدة بحسابه الرسمي على تويتر: "لا تستقبل أية مكالمات أو رسائل مبهمة من جهات غير رسمية".

وأضاف: "تعمل شركات الفوركس (تداول العملات) غير المرخصة على إيقاعك في فخها، احذر أن تكون ضحيتهم القادمة".

وتفاعل مواطنون مع تحذير الأمن العام السعودي، أكد بعضهم أنه وقع بالفعل ضحية هذه الشركات.

وكتب أحدهم: "أنا وقعت في فخ شركة غير مرخص لها وأودعت المبلغ في حساب مواطنة كما طلب مني موظف الشركة وحين عرف بأمر الشركة طلبت منه استرداد المبلغ لكن ما كان في أي تجاوب وحين قلت له بسوي بلاغ في صاحبة رقم الحساب ضحك وقال لي ما راح تحصل شئ".

وكتب آخر: "عندي أرقام حسابات في البنك الأهلي لشخصين مواطنات يتم التحويل لديهن لصالح شركة تداول تدعى أموال للاستثمار ومصنفة من الشركات غير المرخص لها للعمل في المملكة ومعي كشف حساب يثبت تحويلي للمبلغ في الحساب الذي طلب مني التحويل له ومعي إثبات آخر لشخص آخر يتم التحويل له لصالح الشركة".

وقالت ثالثة: "المشكلة أرقامهم محلية طبيعي نرد وأصلا كيف حصلوا على أرقامنا!".