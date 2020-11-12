الأمن العام يُحذر مجدداً من استقبال مكالمات مُبهمة من جهات غير رسمية

جدد الأمن العام، التحذير من استقبال أي مكالمات أو رسائل مُبهمة من جهات غير رسمية.

وشدد الأمن العام على أن شركات الفوركس غير المُرخصة تعمل على إيقاع ضحاياها في الفخ، لذا يجب الحذر.