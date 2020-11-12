شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» توضح خطوات الإبلاغ عن منشأة لا تُصدر فواتير ضريبية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل ، إجراءات الإبلاغ عن منشأة لا تصدر فواتير ضريبية أو فواتير بدون رقم ضريبي . وكشفت الهيئة أن الخطوات تتمثل في الإبلاغ من خلال تطبيق “ضريبتك المضافة” وإرفاق مستندات تؤكد صحة البلاغ . وأشارت الهيئة إلى أن المُبلغ سيتلقى رسالة بأنه تم استلام بلاغه ، ويتم إعطائه رقم للمتابعة معه . وقالت الهيئة إنه حال رصد المخالفة ستصل للمُبلِغ رسالة بالتأكد من البلاغ ومن ثم إرسال مكافأة تشجيعية بعد أن يكون المخالف قام بسداد الغرامات .

كانت هذه تفاصيل خبر «الزكاة والدخل» توضح خطوات الإبلاغ عن منشأة لا تُصدر فواتير ضريبية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.