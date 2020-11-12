شكرا لقرائتكم خبر عن 140 ألف معتمر أدوا المناسك عقب بدء المرحلة الثالثة من عودة العمرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 –فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن أعداد المعتمرين بمن فيهم القادمين من خارج المملكة الذين أدوا المناسك عقب بدء المرحلة الثالثة للعمرة التدريجية التي بدأت منتصف شهر ربيع الأول.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضحت المصادر أنه نحو140000 معتمر أدوا المناسك، كما استقبل الحرم المكي أكثر من 420000 مصل خلال الأيام السبعة الماضية، و بعد بدء المرحلة الثالثة للعمرة.

وكانالرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور عبدالرحمن السديس، قد وجه بإعادة ترتيب مسارات صحن المطاف بما يحقق التباعد الاجتماعي والإجراءات، تحسبا لزيادة أعداد المعتمرين والمصلين خلال الأيام القادمة، مع تخصيص مسارات خاصة لكبار السن والعربات حفاظا على سلامة الجميع.