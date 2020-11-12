«الأمن العام» يحذر من استقبال مكالمات أو رسائل مُبهمة من جهات غير رسمية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: جدد الأمن العام، تحذيره من استقبال أي مكالمات أو رسائل مُبهمة من جهات غير رسمية. وأكد الأمن العام في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع” تويتر”، أن شركات الفوركس غير المُرخصة تعمل على إيقاع ضحاياها في الفخ، لذا يجب الحذر.

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