عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عطل مفاجئ في يوتيوب يؤثر على ربع مليون مستخدم

الخميس 12 نوفمبر 2020

الخليج 365

تكثف شركة يوتيوب من محاولاتها، لإصلاح خطأ أثر على حوالي 250 ألف مستخدم عبر منصتها.



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وبحسب ما نقلته رويترز عن شركة يوتيوب في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء فإنها الشركة تعمل على قال موقع (داون ديتيكتور دوت كوم) الإلكتروني الذي يرصد أعطال مواقع الإنترنت.

وذكرت يوتيوب في تغريدة على تويتر: "فريقنا على علم بالمشكلة ويعمل على إصلاحها. سنوافيكم هنا بأي تطورات".

واشتكى العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، من عدم تمكنهم من مشاهدة مقاطع الفيديو على الموقع.