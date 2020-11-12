عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسريب صور ومواصفات هاتفي vivo X60 وX60 Pro

الخميس 12 نوفمبر 2020

الخليج 365

من المقرر أن تطلق شركة ”فيفو“ الصينية هاتفها هاتفي vivo X60 و X60 Pro في 18 نوفمبر 2020، مع نظام “ OriginOS“ الجديد.



وستعمل شركة فيفو على استبدال نظام “ Funtouch OS“ بنظام التشغيل الجديد Origin OS، ولا شك في أن هذا سيمثل تحديًا كبيرًا لشركة فيفو لأنها تواصل إطلاق كثير من الهواتف الذكية، لذا فإن تقديم نظام تشغيل جديد ليست بالمهمة السهلة.

وظهرت لقطات مسربة لـهاتفي vivo X60، و X60 Pro ونظيرتها Pro على موقع ”ويبو“ الصيني الشهير، وكشفت الصور الحية للهاتفين تصميمهما وتؤكد أنها سيظهران بالفعل مع واجهة OriginOS الجديدة من فيفو.

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ووفقاً للصور الحية، يأتي هاتف “ vivo X60″ بشاشة LCD بدقة 1080 × 2340 بكسل وكثافة 395 بكسل لكل بوصة، ويحتوى الهاتف على كاميرا خلفية رباعية، تأتى الأساسية بدقة 48 ميغابكسل، وثانية بدقة 2 ميغابكسل، وماكرو بدقة 2 ميغابكسل، وكاميرا سيلفي ذات فتحة دائرية في المنتصف.

وفي الصور يمكننا أيضًا تحديد زر طاقة على الجانب الأيمن، ومن المتوقع أن يعمل الجهاز لأول مرة بواسطة معالج Exynos 1080 من سامسونغ، كما يتميز الهاتف ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط.

أما هاتف ”X60 Pro“ يأتي مع شاشة منحنية ومن المرجح أن يتم تشغيلها بواسطة معالج Snapdragon 875، لدينا أيضًا لقطة ثالثة تصور X60 Pro الذي يعمل بنظام OriginOS القادم من vivo.

ومن المتوقع، أن يكون هاتف “ X60s“ هو البديل الأقل تكلفة من بين الثلاثة، مدعومًا بمعالج Snapdragon 765G مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط.