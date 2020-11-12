عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتشاف نادر لنوع جديد من القردة مهددة بالانقراض

الخميس 12 نوفمبر 2020

الخليج 365

اكتُشف في بورما نوع جديد من القردة يضم بضع مئات من الحيوانات فقط، على ما أعلنت فرق بحثية كانت وراء هذا الاكتشاف النادر.



هذا النوع من القردة الصغيرة التي يراوح طول جسمها بين 50 سنتيمترا و60، سمّي "بوبا لانجور" من جانب الباحثين في مركز الرئيسيات الألماني ومنظمة "فونا أند فلورا إنترناشونال" (إف إف آي) غير الحكومية والذين حددوا هذا النوع بعد بحوث طويلة.

هذه القردة هي نوع اللنجور (اسمها العلمي "تراكيبيتيكوس") المتأصل في شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، والذي سمي تيمنا بجبل بوبا المقدس المبني على موقع بركان قديم في وسط بورما.

وفي هذا المكان رُصدت أكبر مجموعة من الفصيلة وتضم حوالي 100 قرد.

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كذلك جرى تحديد 3 مجموعات أخرى من هذه القردة في وسط بورما، مع مجموع يراوح بين 200 قرد و250.

وحذّر فرانك مومبرج، الباحث في منظمة "إف إف آي"، في تصريحات أوردها البيان من أن قردة "بوبا لانجور باتت مصنفة من الحيوانات المهددة بالانقراض منذ اللحظة الأولى للتعرف إليها".

وجرى إظهار خصائص هذا النوع الجديد خصوصا من خلال مقارنة الحمض النووي المسحوب من روث أنواع مختلفة من قردة اللنجور، في الطبيعة أو في الأسر ومن نماذج تاريخية محفوظة في متاحف بريطانية وألمانية وأمريكية وسنغافورية.

وقال الباحث في مركز الرئيسيات الألماني كريستيان روس إن "تحليل الحمض النووي للعينة المسحوبة لمتحف التاريخ الطبيعي في لندن قبل أكثر من 100 عام هو الذي سمح بتوصيف هذا النوع الجديد"، وهو منفصل عن باقي قردة اللنجور قبل حوالي مليون سنة.

ويتمايز النوع الجديد خصوصاً باللون وطول الذيل وحجم الجمجمة، وفق الباحثين.

وقال عالم الرئيسيات نجوي لوين العامل في مشروع المنظمة غير الحكومية في بورما: "ثمة دراسات ميدانية جديدة وتدابير حمائية طارئة من جانب (أف أف آي) ومنظمات أخرى لحماية قردة اللنجور من الانقراض".