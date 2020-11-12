عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جلسة تصوير غريبة لخطوبة.. أزياء ديناصورات عملاقة

الخميس 12 نوفمبر 2020

الخليج 365

أرادا ثنائي أمريكي مخطوبان حديثاً "جينا كروبار وجوش ريتينج"، فعل شيء مختلف في صور الخطوبة، وفقاً لموقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي.



أحبت "كروبار" الديناصورات منذ أن كانت في الصف الأول، الشغف الذي لم تتخلص منه حتى بعد مرور كل هذه الأعوام، إذ قالت: "شاهدت الكثير من جلسات التصوير الجميلة على فيسبوك ومواقع الزفاف، لكن في الحقيقة شعرت أنها لم تشبهنا، لأننا لم نكن نريد الصور التقليدية لخطوبتنا".

"حصلنا على أزياء الديناصورات القابلة للنفخ هذه لعيد الهالوين هذا العام، ففكرنا ماذا لو ارتديناها في جلسة التصوير الخاصة بنا؟ "، بهذه العبارة تحدثت "كروبار" عن ولادة فكرة أزياء الديناصورات في جلسة تصوير خطوبتهما.

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وبالفعل تحولت "كروبار" إلى ترايسيراتوبس (ديناصورها المفضل) وأصبح خطيبها الديناصور ريكس، وبدآ في المرح في الغابة، حيث اختارا إقامة جلسة التصوير.

بدأت جلسة التصوير بالركض في الغابة، حيث شعر الثنائي وكأنهما في الـ5 من عمرهما في هذه البدلات العملاقة، الأزياء التي استمتعا بالفعل أثناء ارتدائها والتصوير بها.

نشرت العروس التي تنوي هي وخطيبها "ريتينج"، الزواج في أكتوبر 2021، صور خطوبتها بأزياء الديناصورات على إحدى صفحات التخطيط للزفاف على فيسبوك، جلسة التصوير التي لاقت اندهاش وإعجاب المئات من الأشخاص وخاصة من العرائس.

وعلقت "كروبار" على انتشار صور خطوبتها قائلة: "لم أكن أعرف ما سيكون رد الفعل، فأنا وضعتها فقط على أمل أن تجعل شخصاً ما يبتسم بالطريقة التي تجعلني أبتسم بها عند رؤيتها، وبالفعل كانت التعليقات لطيفة للغاية، فمن الجيد رؤية أن الآخرين يقدرون غرابتنا".