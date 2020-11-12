شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. الأرصاد تتوقع أمطار رعدية ورياح نشطة بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تسبق برياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: “الحدود الشمالية، حائل، القصيم والشرقية (الشمالية منها)”.

كما توقّعت هيئة الأرصاد هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق: “جازان، عسير والباحة”.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس، فتسجل مكة المكرمة 36 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل أبها 11 درجة مئوية كأدنى درجة حرارة.