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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..«الدفاع المدني» يباشر حريقاً بمستودع شحن في جدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدةحريقاً بمستودع شحن بحي الفيحاء،و أشار حساب الدفاع المدني على موقع تويتر إلى أنه تم محاصرة الحريق.فيما تعمل الفرق على إخماد الحريق بشكل كامل.
وبينّ “الدفاع المدني” أنه لم تسجَل أي إصابات حتى الآن ولله الحمد.
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